Irina Baeva da un paseo por la playa, usando sexys minishorts

La rusa se muestra cada vez más accesible ante sus fans para hablar de su vida

Al parecer, los tiempos en los que Irina Baeva se mostraba poco abierta ante sus fans han quedado atrás, pues recientemente hizo una dinámica de preguntas y respuestas en sus redes sociales, en la que confesó -entre otras cosas- que tiene operado el busto y que usa carillas en sus dientes.

Ahora la rusa se mostró muy feliz en una foto que publicó en Instagram, en la que aparece en la playa usando unos minishorts de mezclilla. Todo lo complementó con el mensaje: “Todos tenemos un par de alas invisibles preparadas; por si encontramos el cielo idóneo para volar. 🕊❤️ Happy Sunday”.

Es probable que en poco tiempo Irina Baeva acepte recibir comentarios de sus fans en Instagram, ya que cuando le preguntaron por qué había desactivado esa función en su cuenta de esa red social, la actriz escribió: “No me da miedo que me critiquen, sólo que la crítica puede ser constructiva, que sirve para mejorar y crecer y es totalmente válida, o puede ser destructiva. Y aprendí que la opinión o crítica dada, que no venga desde el amor, no cuenta”.

