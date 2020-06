La ex Miss Colombia, Daniella Álvarez, muestra cómo camina sin su pie izquierdo

Con mucho entusiasmo y luego de perder su pie, la colombiana Daniella Álvarez comienza a caminar

La hermosa modelo Daniella Álvarez publicó un video en cuenta de Instagram mostrando cómo ya está dando sus primeros pasos. La cuestión no es sencilla, pues su pie derecho también quedó afectado por la isquemia. Así que hizo prácticamente un tutorial de cómo es el proceso para ponerse de pie, después de que el izquierdo le fuera amputado.

Primero coloca un soporte dentro de un zapato tipo botín para el pie derecho y usa la andadera como apoyo hasta que pueda fortalecer ese pie derecho. Cuando esto suceda, se hará una prótesis para la pierna izquierda a la medida. A días de haber sido operada, Daniella demuestra que va paso de vencedores.

“Nunca me conformaré hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor sea excelente. Hace doce días me operaron por última vez y hasta hoy no he dejado de dedicarme a superar mis obstáculos hasta llegar a mi meta. Aquí voy llena de fuerza y sueños”, escribió acompañando su video.

Recordemos que a Daniella Álvarez la operaron por un tumor en su abdomen. Esto le produjo una complicación, fue sometida a varias cirugías posteriores pero fue imposible lograr la irrigación de sangre hacia su pie izquierdo y terminaron amputándoselo, pues su vida corría peligro.