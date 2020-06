Miles de inmigrantes quedan en el limbo tras prohibición migratoria de Trump

La Proclamación del presidente Donald Trump que extiende una prohibición de “green card” desde el exterior, además de bloquear visas laborales, impactará a miles de inmigrantes y sus familias.

El Gobierno reconoció que la medida ayudaría a preservar unos 500,000 empleos para estadounidenses, pero no toma en cuenta a los dependientes de los inmigrantes.

No hay números precisos sobre le impacto, pero análisis como el del Instituto de Política de Migración apunta que al menos 167,000 extranjeros se verán afectados.

El reporte indica que las afectaciones por visas se dividen como sigue: 29,000 beneficiarios de H-1B; 19,000 de H-4 (dependientes de H-1B); 23,000 de H-2B; 72,000 de J-1; 11,000 de J-2 (dependientes); 6,000 de L-1, y 7,000 de L-1 (dependientes).

With Trump proclamation out, which outlines exemptions for some J-1 visa categories, the administration will not permit entry for temporary workers & their dependents in these visa categories pic.twitter.com/RU172LT9El

— MigrationPolicy Inst (@MigrationPolicy) June 22, 2020