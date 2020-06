Postergado lanzamiento cohete Vega con 53 microsatélites

Arianespace canceló el lanzamiento del cohete Vega que estaba previsto despegar este domingo desde el puerto espacial de la Guayana Francesa con 53 microsatélites a bordo debido a las malas condiciones atmosféricas, informó la Agencia Espacial.

El lanzamiento ya tuvo que retrasarse dos veces este mes por las condiciones desfavorables del viento, y que ya había sido pospuesto anteriormente por la crisis sanitaria de la COVID-19.

Due to unfavourable high-altitude winds, no #VV16 launch today. Weather permitting another attempt will be made on 28 June (29 June, CEST).https://t.co/2C5dTtaj5l pic.twitter.com/ZrkcFuUxsx

— ESA (@esa) June 28, 2020