Trump comparte video donde seguidor grita: “¡Poder blanco!”

En medio de la división por asuntos raciales en Estados Unidos, el presidente Donald Trump compartió un video de sus seguidores, donde a uno se le escucha gritar: “¡Poder blanco!”.

El mandatario agradeció a sus simpatizantes por el respaldo y critica a los demócratas, a los que llama “radicales”.

El video fue publicado en Twitter por otro usuario el sábado y muestra un enfrentamiento entre ciudadanos de The Villages, Florida, entre manifestantes pro Trump y manifestantes de que critican al mandatario.

“Gracias a las extraordinaria gente de The Villages”, expresó. “Los radicales izquierdistas de los demócratas que no hacen nada caeran este otoño. El corrupto de Joe (Biden) está dañado. ¡Nos vemos pronto!”.

Thank you to the great people of The Villages. The Radical Left Do Nothing Democrats will Fall in the Fall. Corrupt Joe is shot. See you soon!!! https://t.co/4Gg1iGOhyG

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 28, 2020