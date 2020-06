Ana Bárbara baila sensualmente uno de sus hits, usando shorts y top

View this post on Instagram

He vivido con el mote de #Loca y saben donde he encontrado mi otra mitad, mi piso, mi techo?? Con ustedes que han apoyado mis tristezas mis fracasos, alegrías triunfos y soledad🙌🏻 y Saben que conmigo siempre contarán es por eso que Hoy es uno de esos días en los que no me cabe el corazón en el pecho. Me late a mil por hora porque (aunque hemos avanzado mucho) todavía vamos por todos nuestros derechos! comunidad #LGBTQ+ #pridesanfrancisco @clubpapi #pridecdmx #pridebajodelacama podría decirles tantas cosas, pero lo que más me nace del alma es decirles que “SOMOS UNO MISMO” Que los amo, que me aman que eso si es un Hecho🙌🏻🌈🌈💐🎼❤️