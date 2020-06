En su etapa como entrenador, Floyd Mayweather dará prioridad a boxeadores afroamericanos

Luego de retirarse invicto tras 50 peleas en los cuadriláteros, Floyd Mayweather está disfrutando una nueva etapa de su vida, la de entrenador, misma en la que prometió darle prioridad a boxeadores afroamericanos, por considerarlos “su gente”.

“Los mexicanos apoyan a los mexicanos, los dominicanos a los dominicanos, los chinos a los chinos. Soy afroamericano apoyando primero a mi gente“, mencionó el expugilista en una entrevista para Fighthype.

Hasta el momento “Money” entrena a tres chicos, todos ellos afroamericanos, el primero es uno de sus hijos, el segundo es su sobrino y el tercero es David Haney, un joven en ascenso que continúa invicto luego de 24 combates y 15 victorias por nocaut.

“Haney es un chico afroamericano que me pidió consejo, me pidió ayuda. Solo estoy ayudando a un chico afroamericano a ser exitoso. Seguiré ayudándolos a crecer. Quiero lo mejor para ellos“, relató Floyd.

Sobre cómo nació su inquietud de dedicarse a formar boxeadores, Mayweather comentó que fue algo que surgió tras el fallecimiento de su tío Roger: “Es obvio que quiero devolverle al deporte. Me inspiró la muerte de mi tío“, finalizó.

