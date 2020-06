Florida suma 5,266 nuevos casos de coronavirus y las autoridades podrían ordenar medidas mucho más restrictivas

El Departamento de Salud de Florida confirmó hoy que se han registrado 5,266 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. En total, el estado ya tiene 146,341 positivos, pero las perspectivas siguen siendo muy negativas y las cifras pueden seguir creciendo en las próximas semanas, según advirtieron varios funcionarios y expertos epidemiológicos.

Florida added more than 5,200 new coronavirus cases Monday, as the state's virus-related death toll continued to rise https://t.co/VzoQj3IXxN

— NBC 6 South Florida (@nbc6) June 29, 2020