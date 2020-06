Qué hacer y qué no hacer para sobrevivir a Mercurio retrógrado

Si no deseas que este fenómeno ponga de cabeza tu vida sigue estos útiles consejos

La señal de alerta está en su punto más alto para los amantes de la astrología. Mercurio está en su periodo retrógrado (comenzó el 17 de junio y terminará el 12 de julio) lo que significa que varios aspectos de nuestras vidas se están viendo afectados.

El efecto óptico en el que el planeta más cercano al sol parece retroceder en su órbita altera los nervios de muchas personas pues, según los astrólogos, es el causante de que nuestras vidas se pongan de cabeza.

Por el momento transita por Géminis y Cáncer, así que las discusiones de pareja, la impuntualidad, la falta de concentración y los malos entendidos están a la orden del día. Si deseas sobrevivir a este periodo el sitio especializado Horoscope nos explica qué hacer y qué no hacer durante Mercurio retrógrado.

Cosas que sí debes hacer

Solamente di que no. Si no tienes la intención de hacer algo, simplemente di “no” y olvida el “tal vez” o “quizá”. Mercurio retrógrado afecta la comunicación así que es un buen momento para analizar exactamente qué es lo que deseamos decir y ser firmes en esa decisión.

Respalda todos tus documentos. Asegúrate de hacer una copia de seguridad de tus documentos y proyectos más importantes (incluyendo fotos) para evitar ser víctima de tu propia memoria o de la mala suerte. Toma un tiempo para revisar tus finanzas y planear bien tus gastos del siguiente mes.

Finaliza proyectos. Es importante cerrar los ciclos pendientes y no dejar cabos sueltos. Termina las mejoras del hogar, el proyecto de trabajo que no te deja dormir o lima asperezas con las personas. En estos días es ideal iniciar ciclos.

Intenta un entrenamiento nuevo. Si eres de los que hace yoga, ahora intenta correr, si eres de los que levanta pesas, practica natación. Probar una nueva rutina te dará más pasión en la vida.

¡Diviértete! Mercurio retrógrado tiene un significado positivo: es tiempo para disfrutar no hacer nada. Eso no quiere decir que te la pases en la cama todo el día, pero si date tiempo de descansar más de lo habitual para recobrar tus energías.

Cosas que no debes hacer

No firmar sin leer la letra pequeña. Evita firmar un contrato sin antes leer todas las condiciones, contraindicaciones y riesgos que implica involucrarte en algo importante. Como mencionamos anteriormente, Mercurio retrógrado altera nuestra comunicación, así que podríamos ser más propensos a meternos en algo que no entendemos por completo.

No comprar productos electrónicos nuevos. Los astrólogos creen que durante este periodo las comunicaciones electrónicas podrían volverse locas. Como dicen por ahí, más vale prevenir que lamentar; mejor espera a que pase este periodo para comprar ese teléfono inteligente, Tablet o consola de videojuego que tienes en mente.

No seas indiscreto. Es algo que no deberíamos hacer de todos modos. Evitar hablar mal a espaldas de la gente no es algo bueno y más en esta etapa ya que es probable que te descubran en el acto.

