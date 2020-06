VIDEO: Las diferentes caras en la paternidad del expelotero David Ortiz

Hace unos días, David Andrés, hijo mayor del expelotero de los Red Sox de Boston David Ortiz, (producto de una relación extramarital) denunciaba a su padre por querer desalojarlo a él y su familia materna de una casa ubicada en la zona turística de Samaná, en República Dominicana, en noticia que se viralizó debido a que el joven documentó el momento en que el ‘Big Papi’ llegaba al inmueble con otros hombres en una actitud intimidatoria.

“Miren cómo mi papá vino a nuestra casa de Samaná a sacarme por las malas con hombres armados y se puso a insultar a mi abuela”, escribió el menor en su cuenta de Instagram documentando lo sucedido. “Olvídate que eres mi padre”, agregó en publicación que después fue eliminada.

Mientras que en la otra cara de la moneda, apenas el fin de semana, se difundía un video en el que D’Angelo Ortiz, medio hermano de David Andrés, con apenas 15 años de edad, ya muestra sus dotes con el bat al igual que su padre, heredando su poder para conectar la pelota y enviarla al otro lado de la cerca.

Dangelo Ortiz is ripping moonshots like his father @davidortiz 😳 pic.twitter.com/CdmnclFkTr

