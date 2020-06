A pesar de su pasado americanista, ‘Shaggy’ Martínez le coquetea a las Chivas

El futbolista quedó libre luego de que no renovó contrato con Mazatlán

El futbolista mexicano Joaquín ‘Shaggy’ Martínez fue uno de los que sufrió el cambio de nombre de la franquicia de Monarcas a Mazatlán FC, y con ello el desplazamiento del club a su nueva sede, pues el jugador de 33 años de edad terminó su contrato y ya no renovó con el equipo de Sinaloa.

Ante esta situación se ha manejado la posibilidad de que defienda la playera de algún otro equipo de la Liga MX, pues a pesar de su veteranía, estaba viviendo uno de los mejores momentos futbolísticos en su carrera.

En entrevista para BolaVip, el ‘Shaggy’ fue cuestionado sobre la posible idea de vestir la playera de las Chivas, luego de que hace unos años jugó con América.

“Sí, claro. Es una institución grande en el fútbol mexicano y uno estaría dispuesto a escuchar la oferta para ver si conviene. Tanto de Chivas como de cualquier otro club”, comentó.

El futbolista dejó claro que es profesional y que su pasado no debería influir en la decisión de jugar con el Rebaño.

“Uno como profesional es así. El Gordo Ronaldo pasó por Barcelona y después terminó jugando en Real Madrid, y me estoy yendo a un caso extremo. Si pasa en la élite puede pasar en cualquier fútbol del mundo. El siempre dio su 100%, ningún aficionado le puede reclamar que no se rifó el físico en Barcelona y después en Real Madrid. A fin de cuentas eres un jugador profesional, tienes que dar todo donde estés y no debería influir tanto el pasado“, respondió Martínez.

También aprovechó para recordar su paso en las Águilas, en donde jugó de 2008 a 2011, sin embargo, fue una época difícil y de transición para el club.

“Ahí en América no pude conseguir títulos. Fueron momentos difíciles para la institución, cuando un equipo no anda tan bien es difícil. Uno sueña con jugar, ser titular, ser Campeón, y cuando no se logra te queda un ‘qué hubiera pasado'”, concluyó el “Shaggy”.