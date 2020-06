El 4 de Julio terminará con luna llena y un eclipse parcial

Si prohibieron los fuegos artificiales, de todas formas, hay un gran espectáculo nocturno el Día de la Independencia

Los fuegos artificiales pueden ser menos extravagantes de lo habitual este 4 de Julio debido a la pandemia de coronavirus, pero otro espectáculo de luces en el cielo seguramente no se interrumpirá.

La luna llena de julio, conocida como Luna del Ciervo se levantará el sábado por la noche y terminará con un eclipse parcial de luna.

Según el Old Farmer’s Almanac, la Luna del Ciervo, llamada así por las nuevas cornamentas que se ven en los ciervos machos jóvenes en esta época del año, se levantará después del atardecer del sábado antes de alcanzar la iluminación máxima a las 12:44 a.m. ET del domingo.

Esta será la primera luna llena del verano.

La próxima Luna llena será justo después de la medianoche del domingo por la mañana, el 5 de julio de 2020, y aparecerá frente al Sol (en longitud terrestre).

La Luna estará lo suficientemente cerca del lado opuesto al Sol que su borde norte pasará a través de la sombra parcial de la Tierra, con un eclipse de penumbra parcial.

Aunque será visible desde Estados Unidos, este ligero oscurecimiento de parte de la Luna debe ser difícil o imposible de notar sin instrumentos.

La Luna aparecerá llena durante unos tres días alrededor del eclipse, desde el viernes por la noche hasta el lunes por la mañana, haciendo que el fin de semana feriado sea también un fin de semana de luna llena.

Te puede interesar: