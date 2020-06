La pelota del futuro: Conoce Flight, el balón que promete máxima precisión

Esta semana, la marca deportiva Nike presentó Flight, un nuevo balón que requirió ocho largos años para su creación y el cual promete tener una máxima precisión y mayor control en el golpeo.

Dos años después de la polémica ocasionada por el Jabulani, el balón del Mundial de Sudáfrica 2010, el cual de acuerdo a muchos jugadores se movía de manera impredecible en el aire, la compañía estadounidense empezó las investigaciones para crear un balón que ofreciera la mejor estabilidad y precisión.

Calling the fast, the free, the fearless. Football is back, and there’s a brand new ball rolling in your direction. Get ready to #playwithlove pic.twitter.com/h1N1RGb2IG

— Nike Football (@nikefootball) June 29, 2020