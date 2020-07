Newsom: Restricciones más estrictas de quedarse en casa pueden regresar en California

El gobernador Gavin Newsom advirtió durante una conferencia de prensa hoy que podrían haber restricciones adicionales por la pandemia de coronavirus en California antes del feriado del 4 de Julio.

“Mañana haremos algunos anuncios adicionales sobre los esfuerzos para usar ese interruptor de atenuación ‘al que me he referido y comenzar a cambiar nuestra orden de estadía en casa y ajustar las cosas'”, dijo Newsom. El marco para nosotros es esto: si no vas a quedarte en casa y no vas a usar máscaras en público, tenemos que hacer cumplir, y lo haremos, y haremos anuncios sobre la aplicación de la ley mañana”.

#COVID19 is on the rise.

We flattened the curve once, we can do it again.

We can crush this pandemic. We can get past this. But we have to be tougher and we have to do it TOGETHER.

Wear your mask. Practice physical distancing. Do your part.

Your actions will save lives.

— Gavin Newsom (@GavinNewsom) June 30, 2020