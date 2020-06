Pareja de Ohio compra pizza en Little Caesars y descubren mensaje nazi oculto

Una joven pareja de Ohio denunció a través de Twitter un supuesto “mensaje oculto” que algún empleado de Little Caesars colocó en la pizza de peperoni que ordenaron, pensando quizás que nadie se daría cuenta.

Resulta ser que el matrimonio acudió a un local de esta famosa cadena de pizzas y ordenaron una simple de queso con peperoni. Al llegar a casa y abrir la caja, se dieron cuenta que quien la preparó, había colocado las rebanadas de peperoni de tal forma que se había formado una esvástica, el famoso símbolo nazi.

“Mi marido paró en Little Caesars para traer algo de comida. Y esto es lo que trajo a casa. Estoy muy decepcionada. Es muy triste, perturbador y nada divertido. Esto no son bromas que hagan gracia y no se deberían hacer en el trabajo”, escribió la usuaria @LaskaMisty en Twitter.

So my husband stopped at #LittleCaesars for a quick bite, husband brings this home! I’m truly disappointed. This is truly saddening and disturbing and not funny at all! These aren’t funny jokes and shouldn’t be made period and on company time?! 🤯🤯🤯🤯✊🏻✊🏿✊🏾✊🏽 pic.twitter.com/zQaXecN2se

— misty laska (@LaskaMisty) June 28, 2020