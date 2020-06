Video: Un afroamericano golpea brutalmente a madre hispana frente a su hijo para quitarle la bolsa

HOUSTON – Un par de hombres afroamericanos tantearon a una madre hispana que bajaba de su vehículo con su hijo para atacarla brutalmente a plena de luz del día.

Las perturbadoras imágenes fueron compartidas por la Policía de Houston.

Mother is robbed and assaulted while young son watches. Suspects flee with purse. Please share, we need your help in identifying these suspects.

MORE—-> https://t.co/HcKzzimTLx pic.twitter.com/pFbL474cA9

— Houston Police Robbery (@hpdrobbery) June 30, 2020