¿Corrieron a Adamari López de ‘Un nuevo día’? Su ausencia despierta dudas

La presentadora de Telemundo dejó de aparecer en el matutino

Adamari López es una de las presentadoras más queridas de la televisión latina. La famosa es parte del cuadro de conductores de “Un nuevo día” en Telemundo. El matutino ha sufrido varios cambios en las últimas semanas como las salidas repentinas de Héctor Sandarti y Erika Csiszer.

Todo esto ha coincidido con la desaparición de López del programa mañanero. Y es que el reporte de Mandy Fridmann habla de más despidos en el programa lo que ha hecho que los fans se pongan nerviosos.

¿Será que la chaparrita consentida será la próxima en salir de ‘Un nuevo día’? La duda despertó en los fans que comentan en las publicaciones que se hacen en las redes sociales desde la cuenta oficial del programa en Instagram.

“Yo miraba el programa pero ya no me [interesa] porque Telemundo no escucha [a] el televidente. Me [he] enterado que van a sacar a [Adamari]”, escribió una fan preocupada”, escribió una fan disgustada. “Hace mucha falta Adamari López. Es que su personalidad y carisma es inigualable”, otro seguidor agregó. “Queremos ver a nuestra boricua, la chaparrita consentida”, otro seguidor comentó.

Entre los comentarios, la Chiquibaby sacó de dudas a los fans que preguntaban por López diciendo, “Esta transmisión desde casa esta semana”.