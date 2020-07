Jonathan dos Santos se pierde el regreso de la MLS por cirugía; “Chicharito” y Vela siguen en duda

Mediante un comunicado, la MLS se confirmó que Jonathan dos Santos no participará en el torneo que marcará el regreso del fútbol en Estados Unidos.

Debido a que será sometido a una cirugía, el jugador mexicano estará ausente en el MLS is Back, que está programado para disputarse en Orlando a partir del 8 de julio.

“LA Galaxy anunció hoy que el mediocampista Jonathan dos Santos se someterá a una cirugía mínimamente invasiva de hernia mañana con el Dr. Hutchinson, lo que lo dejará fuera del Torneo Especial MLS is Back, que se llevará a cabo en Orlando, Florida, este mes”, explicó la liga en su comunicado.

El futbolista azteca será intervenido en el Instituto Cedars-Sinai Kerlan-Jobe de Santa Mónica. Se espera que sea baja durante mes y medio, aproximadamente.

A diferencia de Dos Santos, los mexicanos que ya se encuentran concentrados en Disney para disputar el torneo son Oswaldo Alanís y Carlos Fierro, ambos del San José Earthquakes; así como Rodolfo Pizarro, del Inter de Miami.

CARLOS VELA Y “CHICHARITO” HERNÁNDEZ SIGUEN EN DUDA

Los jugadores franquicia del LA Galaxy y el LAFC aún no confirman su presencia en el torneo y tienen la posibilidad de negarse a viajar para disputarlo, ya que las esposas de ambos están embarazadas y esto los exime de la obligación de presentarse.

Se espera que en los próximos días sus clubes se manifiesten al respecto y confirmen su presencia o su ausencia, ya que ambos conjuntos chocarán en el Clásico de “El Tráfico” el 13 de julio y el duelo no sería lo mismo sin las figuras de cada equipo.

#BREAKING | According to ESPN, #LAFC star, Carlos Vela is likely to opt out of playing in this month’s #MLSIsBack Tournament. Will this lessen LAFC’s chances of winning the tournament!? Let us know your thoughts! pic.twitter.com/WERq1xxbUh

— 110 Football (@110footballtv) July 2, 2020