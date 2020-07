Novia rechaza a dama de honor de 14 años por tener los pechos muy grandes

Es normal sentir nervios ante un día importante, como es una boda, pero se debe sentir inseguridad

Una adolescente pasó de ser la dama de honor de su hermana a quedar en la sombra por la inseguridad de la novia, ya que muchas personas señalaron lo bien que lucía la niña en su vestido.

Queda claro que la novia no quería que nadie le robara el protagonismo, mucho menos su hermana pequeña.

Hemos oído muchas historias de nervios de antes de la ceremonia, de invitados que causan desastres o de arrepentimientos antes del sí quiero, pero tal vez esta novia se lleva la medalla de oro a la persona más insegura e insensible.

Según informa The Mirror, la niña de 14 años explicó que su hermana le pidió que fuera una de sus damas de honor en su boda. A la chica le hacía mucha ilusión, ya que, además, nunca antes había estado en una boda.

Todo iba bien y estaba en marcha, la organización de la ceremonia, la elección del lugar y del menú, el número de invitados…Todo estaba saliendo según el plan excepto un pequeño detalle: el diseño de vestidos para las damas de honor.

La novia eligió un hermoso color rojo claro, casi rosado, con volantes en la parte superior. A la hermana pequeña le encantó el modelo, ya que tenía la longitud adecuada para poder usar zapatos planos y, lo que es más importante, no era demasiado incómodo ni abrigado.

Después de probárselo y ver lo bien que le quedaba, no podía esperar para mostrarle a su hermana lo bonita que se veía. ¡Le hacía tanta ilusión! Sin embargo, cuando salió del vestuario junto con las otras damas de honor, se horrorizó ante la reacción de su propia hermana.

“Me miró y su cara se quedó congelada”, explica la chica.

A partir de ahí todo salió mal.

“Le pregunté si no le gustaba, pero simplemente no respondió. Me preguntó si podía hablar conmigo en la otra habitación y le dije que sí.

Entramos en un baño, ella solo me miró y suspiró. Luego me dijo que mis tetas se veían enormes”, recuerda la chica, que en ese momento se quedó sin palabras.

Aparentemente, la novia sentía que, debido a las curvas de su hermana pequeña, no conseguiría ser la única protagonista de su gran día.

La niña encajó las palabras de su hermana como pudo y le propuso elegir otro vestido, uno que le quedara peor. Pero se negó, le dijo que el vestido no era el problema. De hecho, le gustaba el vestido, lo que no le gustaba era la idea de que lo luciera ella.

Luego de un breve intento de hacerla entrar en razón, la novia concluyó que ya no quería que fuera una de las damas de honor.

Esta reacción provocó el enfado de las otras damas de honor, que decidieron rechazar la invitación hasta que la novia no se disculpase con su hermana.

Lejos de arrepentirse, la novia le escribió un texto a la hermana, que recordemos solo tiene 14 años, para decirle que había “arruinado” su boda.