T-MEC: la “compleja” relación entre México y Canadá, socios junto a EE.UU.

México y Canadá mantienen relaciones diplomáticas desde hace 75 años, e inclusive son socios en el TMEC, el acuerdo comercial que inicia este 1 de julio

¿Cómo son las relaciones entre México y Canadá? “Muy buenas”, dijo recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador tras una conversación telefónica con el primer ministro Justin Trudeau.

“Es de las mejores que tenemos en términos de amistad, en términos comerciales y económicos”, aseguró López Obrador.

Los dos firmantes junto a Washington del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que entra en vigor este 1º de julio, describen como inmejorables sus relaciones.

Pero, más allá de las buenas palabras de los diplomáticos, la realidad es otra.

Los vínculos entre Canadá y México pueden ser complicados y no están exentos de momentos de incomprensión mutua.

“Es una relación sumamente compleja y poco conocida”, le dice a BBC Mundo Julián Durazo Herrman, profesor de política de la Universidad de Quebec.

“Vive cubierta bajo el manto de la ilusión de que Canadá y México deberían cooperar naturalmente, porque forman parte de una región geográfica”.

Les confirmo que recibimos invitación del Gobierno de los Estados Unidos para Visita Oficial de Trabajo el 8 y 9 de julio próximos. Información mañana temprano, 1o de julio, día en el que entra en vigor el TMEC. Saludos. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 1, 2020

No siempre es así. De hecho el trato entre ambos países está permanentemente marcado por la competencia, especialmente por el acceso a los mercados en Estados Unidos.

Hay, además, elementos controvertidos como la operación de compañías mineras canadienses en territorio mexicano que, según activistas, ha dejado severos impactos sociales y de medio ambiente.

Otro tema es el trato a trabajadores temporales mexicanos en granjas y empresas canadienses que según organizaciones civiles de ambos países son, con frecuencia, víctimas de maltrato.

Reuters López Obrador tiene previsto su primer viaje oficial a EE.UU. para visitar a Trump en la Casa Blanca el 8 y 9 de julio.

El profesor Durazo Herrman compara los vínculos binacionales como dos vías de ferrocarril que llevan la misma ruta, pero que no se tocan.

“Las relaciones México-Canadá siempre padecen de un fondo de desconfianza mutua que aparece en distintos momentos”, explica.

Pero no todos comparten esta visión, como el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard.

“Hay una relación estrecha entre los países”, asegura el canciller mexicano.

“Vamos a estar trabajando juntos en la ONU, tenemos causas comunes. Podemos estar optimistas de que la relación sea cercana para México”.

BBC Mundo solicitó una entrevista con el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark, para conocer la posición de su país en la relación binacional, así como estos temas controvertidos pero no fue posible concretar la conversación.

La historia

La relación diplomática de ambos países empezó hace 75 años pero se intensificó a partir de 1994, cuando se integraron con Estados Unidos al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).

El convenio fue renegociado el año pasado y a partir de este 1 de julio entra en vigencia la nueva etapa como el T-MEC.

Básicamente se trata del mismo acuerdo aunque con algunas modificaciones que aplican para los tres países miembros.

Getty Images El nuevo acuerdo comercial de Canadá, México y EE.UU. inicia el 1 de julio

A pesar del acuerdo la relación entre México y Canadá es distinta comparada con la que ambos tienen con el tercer socio.

En 2019, el intercambio comercial de ambos países fue de $44,000 millones de dólares, según datos de la Secretaría de Economía.

En cambio, la balanza comercial de México y Estados Unidos fue, en el mismo período, de $614,500 millones de dólares.

En 2019, más de 2.3 millones de canadienses viajaron a destinos turísticos de México, y de éste país, en el mismo lapso, se reportó la visita de 500,000 personas.

Durante más de siete décadas ambos países “han compartido una relación vibrante y multifacética”, señala el gobierno de Canadá en un comunicado oficial.

“Ha estado caracterizada por profundos vínculos interpersonales, extensas conexiones culturales y un aumento del comercio y las inversiones”.

Sin embargo, en los vínculos binacionales también hay controversias e incluso algunos advierten de un trato desigual hacia México por parte de su socio comercial.

Jornaleros y COVID-19

Uno de los temas más controvertidos son los trabajadores mexicanos que cada año viajan a Canadá. Es parte de un programa creado en 1974 para apoyar a granjas y empresas agrícolas.

El año pasado más de 27,000 mexicanos laboraron durante varios meses en la cosecha de frutas, hortalizas, tabaco, así como en empacadoras, empresas de apicultura y ranchos ganaderos.

AFP Cada año miles de mexicanos trabajan temporalmente en Canadá

De acuerdo con el gobierno de Canadá, el programa “es mencionado como un modelo para la movilidad laboral a nivel internacional”.

Pero otros, como Karla Valenzuela Moreno, investigadora de la Universidad Iberoamericana, no lo ven así.

“Desde el inicio del programa los trabajadores han estado muy desprotegidos“, le dice a BBC Mundo.

“Las leyes canadienses los protegen como lo hace con los nacionales pero en la práctica estas legislaciones no se respetan”.

De hecho organizaciones civiles en Canadá han documentado casos en que los trabajadores de granjas y ranchos ganaderos no cuentan con equipo de protección, a pesar de que frecuentemente utilizan pesticidas o sustancias químicas.

Uno de los problemas más frecuentes son el hacinamiento y la escasa salubridad en las casas que proveen los empleadores, explica la especialista.

Por estas condiciones más de 300 trabajadores temporales mexicanos se contagiaron de COVID-19 en 17 granjas en la provincia de Ontario.

Policía provincial de Ontario Los trabajadores temporales en Canadá sufren hacinamiento y maltrato, dicen activistas

Dos de los enfermos murieron, confirmó el presidente López Obrador. Por este problema, el gobierno de México suspendió un mes la aplicación del programa de empleo temporal.

La embajada mexicana en ese país dijo que la decisión fue “una pausa”, mientras se revisan las condiciones de salud en las granjas donde ocurrió el contagio.

El gobierno canadiense acordó revisar las medidas sanitarias “para garantizar que los trabajadores jornaleros estén seguros”, indica la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Conflicto minero

Otro de los temas controvertidos son las compañías mineras de Canadá, que cuentan con concesiones de explotación en varios estados de México.

Organizaciones civiles y académicos denuncian que existen graves daños ambientales que afectan a los pueblos cercanos a las mineras.

Getty Images Canadá es el principal inversionista en minas en México

“Hay toda índole de impactos en el tejido social de las comunidades y la vida de los defensores del territorio”, explica a BBC Mundo Jen Moore, investigadora del Instituto de Estudios Políticos con sede en Washington.

“Hay grandes impactos en las fuentes de agua y su calidad. Son daños que perduran en el tiempo y quedan sobre la tierra. Las fases de explotación son relativamente cortas comparadas con la contaminación”.

No es todo. El gobierno mexicano detectó que algunas de estas empresas adeudaban el pago de impuestos por varios años.

Inclusive el presidente López Obrador pidió ayuda a Trudeau para resolver el problema. La solicitud la hizo a principios de junio en una conversación telefónica.

Getty Images El primer ministro Justin Trudeau ofreció ayuda a México

“Ya están buscando acuerdo”, dijo AMLO en una conferencia de prensa matutina.

“Estamos abiertos al diálogo pero no podemos seguir condonando impuestos. Siempre están con la soflama de que si no se les dan privilegios no va a haber inversión y no van a crearse empleos. Eso no es cierto”.

México ocupa el lugar 10 entre los principales destinos de la inversión canadiense en el mundo, según el gobierno de ese país.

Una parte de esos recursos son aportados por compañías mineras de acuerdo con la Secretaría de Economía, aunque según especialistas es poco probable que aumente su volumen.

Desde el inicio de su gobierno el presidente López Obrador advirtió que no se entregarán más concesiones para la explotación de minas.

