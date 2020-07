“Tecatito”, Herrera, “Chucky”, Jiménez… ¿Qué podrían ganar esta temporada los mexicanos en Europa?

Ahora que regresaron las ligas de Europa tras la pausa obligada por la pandemia, los jugadores mexicanos del Viejo Continente volvieron a la acción y la mayoría pelea algo de cara a los cierres de sus respectivos torneos, aquí te contamos qué podría conseguir cada uno.

JOSÉ DE JESÚS CORONA / PORTO

El mediocampista regresó con todo tras la pandemia, marcando dos tantos desde la vuelta, ambos se convirtieron en puntos valiosos que tienen a su equipo en la cima de la tabla general, por lo que van firmes por el título y sólo dependen de ellos mismos para ganarlo.

Al la liga de Portugal le quedan 5 jornadas y el Porto está 6 puntos por encima del Benfica, su más cercano perseguidor.

JAVIER AGUIRRE / LEGANÉS

En el polo completamente opuesto encontramos al DT del Leganés, quien está buscando el no descenso de su equipo; sin embargo, a falta de 6 jornadas, necesita 10 puntos y una difícil combinación de resultados.

RAÚL JIMÉNEZ / WOLVERHAMPTON

Los Lobos están metidos de lleno en la pelea por los puestos para torneos europeos. Hoy en día se ubican en el sexto puesto de la Premier League, lo que corresponde a puestos de la Europa League, pero Raúl Jiménez y su equipo quieren entrar a Champions League, por lo que necesitan ganar dos puntos más que el Chelsea y el Manchester United para ascender a la cuarta posición y conseguir el boleto. Si el TAS ratifica el castigo al Manchester City, que ocupa el tercer lugar de la tabla y los expulsa de competiciones europeas por dos años, como se manejó en un principio, el Wolverhampton aseguraría su lugar si supera en puntos al Manchester United, club con el que está empatado hasta el momento con 52 unidades.

HÉCTOR HERRERA / ATLÉTICO DE MADRID

El panorama para “HH” sobre ganar el titulo se ve muy complicado, ya que el Real Madrid les lleva demasiada ventaja, pero él y su equipo lucharán por competir en la Champions League, donde este año están metidos en cuartos de final. Además, si logran mantener su tercer lugar en la tabla general clasificarían al máximo torneo del continente para el próximo año.

