Trump sigue enfurecido por mural de Black Lives Matter en la Quinta Avenida de Nueva York

El presidente Donald Trump arremetió nuevamente contra el gobierno de la Ciudad de Nueva York por el proyecto de pintar un mural de Black Lives Matter en la Quinta Avenida.

El mandatario criticó al alcalde Bill de Blasio y defendió al Departamento de Policía de Nueva York.

“Nueva York está recortando fondos a la Policía por $1,000 millones de dólares, pero el alcalde va a pintar un aviso grande y caro de Black Lives Matter en amarillo en la Quinta Avenida, denigrando a esta avenida de lujo”, escribió Trump en Twitter. “Esto llevará a mayor antagonismo con los mejores de Nueva York, que AMAN a Nueva York y recuerdan ese canto horrible de ‘cerdos en una manta, frítenlos como tocineta’“.

NYC is cutting Police $’s by ONE BILLION DOLLARS, and yet the @NYCMayor is going to paint a big, expensive, yellow Black Lives Matter sign on Fifth Avenue, denigrating this luxury Avenue. This will further antagonize New York’s Finest, who LOVE New York & vividly remember the….

Trump concluyó pidiendo a De Blasio que gaste el dinero del muran en la lucha contra el crimen.

El Alcalde de Nueva York respondió a los mensajes de Trump recordando que la Quinta Avenida fue construida por trabajadores negros.

“Ese ‘lujo’ vino por su trabajo, por el cual nunca han sido compensados justamente”, escribió De Blasio. “Los estamos honrando. El hecho de que usted lo vea denigrante es la definición de racismo”.

Here’s what you don’t understand:

Black people BUILT 5th Ave and so much of this nation.

Your “luxury” came from THEIR labor, for which they have never been justly compensated.

We are honoring them. The fact that you see it as denigrating your street is the definition of racism.

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 1, 2020