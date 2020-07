Dos policías de Miami son despedidos por golpear a una mujer

Dos oficiales de policía de Miami-Dade fueron “relegados de su deber” después de que aparecieron imágenes de una mujer negra golpeada en la cara y abordada en el aeropuerto internacional de Miami.

El video, filmado el miércoles 1 de julio, muestra una confrontación entre un oficial enmascarado y una mujer negra, que le dice: “Actúas como tú, blanco cuando realmente eres negro … ¿qué quieres hacer?”

En respuesta, el oficial no identificado la golpea en la cara y la tira al suelo, jaleando a otros oficiales para que la ayuden a ponerle las esposas.

Puede ver el video en el informe de noticias a continuación. Advertencia, contiene imágenes que algunos pueden encontrar molesto:

La tensión entre el público y los departamentos de policía de la nación está increíblemente tensa a raíz de la muerte de George Floyd y las protestas de Black Lives Matter en todo el mundo, ya que la fuerza excesiva se expone continuamente en línea.

El video del aeropuerto, originalmente publicado en línea por el cineasta de Miami Billy Corben, provocó una reacción inmediata y furiosa de los usuarios. Los agentes involucrados fueron despedidos del departamento en espera de una nueva investigación de los hechos.

En una serie de tuits, el director de policía de Miami-Dade, Alfredo Ramírez, escribió:

“Estoy sorprendido y enojado por un video de cámara corporal que acabo de ver que involucra a uno de nuestros oficiales. Inmediatamente inicié una investigación y ordené que los oficiales involucrados fueran relevados del servicio.

Acciones como estas socavan el arduo trabajo que hemos invertido en nuestra comunidad y hacen que mi corazón se rompa por nuestra comunidad y por la gran mayoría de nuestros oficiales que dedican sus vidas a servir a nuestro condado. Esto no se mantendrá, y le aseguro a nuestra comunidad que cualquier oficial que actúe asi tendrá que rendir cuentas”.

Ramírez también solicitó la asistencia de la Fiscal del Estado de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle, para investigar el uso de la fuerza en el incidente.

