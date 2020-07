EE UU recuperó 4.8 millones de empleos en junio

Las demandas de protección de desempleo semanales siguen rondando los 1.4 millones

La economía de EEUU recuperó 4.8 millones de empleos en junio, el segundo mes consecutivo en el que millones de personas vuelven al trabajo después de los despidos masivos que se registraron en las primeras semanas de la crisis del coronavirus.

La tasa de desempleo queda en el 11.1%, 2.2 puntos porcentuales por debajo de mayo, según cifras de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS). Antes de que explotara la crisis en EEUU, en febrero el desempleo afectaba tan solo al 3.3% de la población pero entre marzo y abril se perdieron 22.2 millones de puestos de trabajo que empiezan a volver.

En el caso de los latinos el desempleo afecta al 14.5% aunque este porcentaje no contempla la situación de los inmigrantes indocumentados. El mes pasado esta tasa era del 17.6% y se mantiene en el 15.3% en el caso de las mujeres latinas que han experimentado un desempleo mucho mayor en la pandemia.

El presidente, Donald Trump, intervino ante la prensa poco después de conocerse estas cifras para dedicar a la recuperación desde lo más profundo de la crisis adjetivos como “grandes cifras”, “histórico”, “increíbles números”, “extremadamente buenas cifras”. Aunque la economía está oficialmente en recesión, el presidente dijo que “se está recuperando con fuerza” del “virus de China”. “Podían haberlo parado, ellos lo saben”, dijo.

El presidente no aceptó preguntas tras hacer referencia a la mejora de una histórica contracción en el empleo debido a una pandemia que está muy lejos de remitir en EEUU. El miércoles fue el día que más casos nuevos se registraron en el país, unos 52,789 según las tabulaciones de The New York Times. Ese record es un problema a la hora de dejarse llevar por el optimismo en lo tocante a una recuperación económica que depende de la mejora de la salud.

Las cifras del BLS se anticiparon un día por la festividad del 4 de julio y coincidieron con las correspondientes a las solicitudes iniciales de seguro de desempleo que en la semana que acabó el 27 de junio fueron de 1.42 millones. Es decir, se sigue destruyendo empleo o sigue habiendo trabajadores que solo ahora están consiguiendo que su solicitud llegue a tramitarse.

En total 19.29 millones de personas llevan más de dos semanas cobrando esta ayuda por falta de trabajo, de acuerdo a las estadísticas del Departamento de Trabajo.

La recuperación de los empleos reflejan “una continuada reanudación de la actividad económica que fue recortada en marzo y abril debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19) y los esfuerzos en contenerla”, se explica desde el BLS.

La mayor parte de los empleos, 2.1 millones, se recuperaron en el sector de bares, restaurantes, casinos y hoteles. Solo los restaurantes y los bares volvieron a contratar a 1.5 millones de personas que se unen a los que también se sumaron en mayo. Pese a ello el sector aún está 3.1 millones por debajo de las cifras de febrero.

En tiendas al por menor se volvieron a contratar a 740,000 personas. El sector aún está 1.3 millones de empleos por debajo de antes de la pandemia. Casi todas las tiendas que han vuelto a recuperar el empleo son de ropa y complementos, muebles y concesionarios de carros.

En educación y servicios médicos también se ganaron más de medio millón de empleos coincidiendo con la apertura de prácticas médicas y atención primaria recortada durante marzo y abril.

En las residencias de ancianos se sigue perdiendo empleo pero se ha recuerado en servicios sociales y los lugares donde cuidan a niños.

El empleo en las manufacturas sumó 356,000 empleos y la construcción 158,000.