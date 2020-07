El Congreso aprueba una extensión de última hora para solicitar el PPP

La presión se centra en ampliar los beneficios de desempleo

El Senado de EE UU decidió ampliar hasta el 8 de agosto el plazo para solicitar el préstamo parcialmente perdonable del SBA conocido como PPP. Se trata del Paycheck Protection Program que vencía el martes por la noche. El Senado votó esta expansión poco antes de que llegara el vencimiento a la media noche.

En la tarde noche del miércoles también lo hizo la Cámara de Representantes. Una vez obtenido el visto bueno del Congreso la firma del el presidente hará efectiva esta ampliación.

Hay $130,000 millones que aún no han sido desembolsados de este programa que ha tenido dos fases, una inicial dotada con $349,000 millones (que se usaron en apenas dos semanas tras su puesta en marcha el 3 de abril) y otra de $310,000 millones destinados a suplir una oferta que fue insuficiente con el primer paquete.

En la segunda fase se destinó parte del dinero a instituciones comunitarias de desarrollo, CDFI, que normalmente tratan con comunidades areas y poblaciones económicamente desfavorecidas. No obstante, muchas microempresas no se han visto capacitadas para solicitarlo y otras no han mostrado interés en hacerlo.

La realidad es que en esta segunda fase la demanda ha estado lejos de agotar unos fondos que para muchas pequeñas empresas ha servido como puente a una situación mejor dado la inicial y progresiva apertura de la actividad. Ahora este puente puede ser insuficiente ya que el avance de la enfermedad está forzando la marcha atrás y el cierre de negocios que habían vuelto a abrir tras los periodos de confinamiento inicial en marzo y abril.

El PPP tenía como misión cubrir ocho semanas de costos de personal, estuvieran o no trabajando además de los pagos de billes como la electricidad y el agua o la renta. Los pagos a estas partidas se perdonan y no hay que devolverlos. Tras su aprobación el PPP ha experimentado modificaciones para ser más flexible dada la persistencia de la enfermedad y la dificultad de ir cumpliendo con todos los plazos.

Pese a la ampliación, a estas alturas no parece que ya haya el apetito inicial por este programa y se esperan otras ayudas, algunas contenidas en el HEROES Act que está estancado en el Senado.

Desempleo

Hay otra parte crucial de las ayudas, que van directamente al bolsillo de los trabajadores, que también está llegando a sus últimas semanas. El seguro de desempleo reforzado que añade una paga de $600 semanales a lo que abona cada estado a las personas que se quedan sin trabajo se vence a finales de julio.

El jueves se verá la necesidad de estas ayudas centradas en los desempleados cuando se conozcan las peticiones semanales de este seguro y las cifras de empleo correspondientes al mes de junio. De momento las cifras revelan que son millones las personas que han perdido sus empleos temporal y definitivamente por la emergencia del COVID, la falta de confianza de los consumidores o por la debilidad a la que se ha llegado a una situación muy delicada que parece que va a durar más tiempo de lo que se pensaba hace apenas dos semanas.

La tasa de desempleo oficial fue del 13.3% en mayor y eso deja fuera a los que como los indocumentados no figuran en las estadísticas. Aproximadamente el 11% de la fuerza laboral del país está desocupada y sin posibilidad de recuperar su empleo anterior, según cálculos del centro de estudios Economic Policy Institute (EPI)

Ese pago extra ha aumentado los ingresos de las familias en $842,000 millones que han vuelto a la economía en forma de consumo. Extender estos beneficios hasta mediados de 2021 permitiría una inyección en el PIB del 3,7% y permitiría generar 5.1 millones de empleos, según los economistas de la EPI. Acabar con estos pagos es “mala idea para estos hogares y para la estabilización económica”, explican.