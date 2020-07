Una mujer de 71 años, originaria de Jackson, Michigan, llamada Linda Flannery, llevaba ya muchos años jugando a la lotería y hace unas cuantas semanas se planteó la idea de dejar invertir en sorteos y guardar su dinero.

Hace unas semanas había adquirido un “raspadito” del juego Triple Play, en el que obtuvo $30 dólares. El billete permaneció varios días al interior de su auto, intacto, sin que pensara en cobrar su dinero.

Recientemente, Flannery se subió a su vehículo y acudió a una tienda a comprar algunos víveres y de paso aprovechó para cobrar su premio. De los $30 que le dieron, tomó $5 para cobrar su último billete de “raspadito” y sorprendentemente obtuvo, nada más y nada menos que $500,000.

