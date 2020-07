Juez da luz verde a libro que Trump no quiere que salga, escrito por su sobrina

Un tribunal de apelaciones de Nueva York despejó ayer el camino para que un editor distribuya un libro revelador escrito por la sobrina del mandatario Donald Trump, pese a las objeciones de la familia.

El mandatario y su hermano Robert Trump, ambos tíos de la Dra. Mary L. Trump, se han opuesto a la publicación. La autora, también psicólogo clínica, es hija del hermano mayor del presidente, Fred Trump Jr., fallecido en 1981.

La División de Apelaciones de la Corte Suprema del estado Nueva York dijo que estaba levantando una restricción temporal que un juez impuso a la editorial Simon & Schuster un día antes, buscando bloquear la distribución del libro titulado “Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”.

Aunque el libro estaba programado para ser publicado el 28 de julio, Simon & Schuster dijo que miles de copias de la primera edición de 75 mil copias ya habían sido enviadas a librerías y otros expendios.

El fallo de las apelaciones fue escrito por el juez Alan D. Scheinkman, luego de que Robert Trump dijera que la autora había acordado con los miembros de la familia no escribir sobre sus relaciones sin permiso.

Robert Trump había demandado a su sobrina Mary L. Trump para bloquear la publicación de un libro promovido por contener una “perspectiva interna” de “innumerables comidas festivas”, “interacciones familiares” y “eventos familiares”.

El abogado de Mary L. Trump, Theodore Boutrous Jr., dijo en un comunicado que era “una muy buena noticia que la restricción previa contra Simon & Schuster había sido levantada”.

Agregó que creía que un resultado similar era necesario para Mary L. Trump, basado en el Primera enmienda y el derecho contractual básico, citó NBC News.

En el fallo, el juez Scheinkman dijo que las personas son libres de negociar sus derechos de la Primera Enmienda, especialmente si reciben una buena compensación, lo que Robert Trump sostiene que es el caso.

A New York appeals court has cleared the way for a publisher to distribute a tell-all book by President Donald Trump’s niece over the objections of the president’s brotherhttps://t.co/5RjBwRcVyM

— NBC New York (@NBCNewYork) July 2, 2020