Luis ‘Matador’ Hernández revela que su esposa está detrás de sus exitosos videos en Tik Tok

El exfutbolista mexicano Luis ‘Matador’ Hernández se ha convertido en tendencia durante los últimos meses gracias a su incursión en Tik Tok donde ya es el amo y señor de la red social.

El exdelantero de la Selección Mexicana nunca esperó este éxito y hace unas semanas reveló que todo comenzó porque su esposa subía videos de él a su perfil.

“La cuenta era de mi vieja y aparecía ahí y resulta que los comentarios ya no eran a favor de ella, eran a favor mío. Las fans de mi época le decían ‘qué guapo’, ‘qué bien se conserva’, entonces como hacíamos videos juntos me dejó la cuenta, la cambiamos y me dejó con más seguidores”, explicó Hernández para el programa “Ahora o nunca” de ESPN.

Tras el éxito de su Tik Tok donde se caracterizó de Yondu, personaje de “Guardianes de la Galaxia” y que incluso llamó la atención del director del filme, James Gunn, el ‘Matador’ reveló que su pareja es el cerebro de sus videos.

“Todas las ideas de mis Tik Tok son de mi mujer, yo nada más soy un vil ‘piltrajo’, me explotan. Ya tenemos tres en la mesa. ¿Qué pretendo con todo esto?, mira al principio era divertirme, después me sigo divirtiendo y pretendo divertirme caray”, expresó el jugador para ESPN.

Asimismo, Hernández comentó que la respuesta de la gente es la que lo ha animado a seguir grabando.

“Eso es la repercusión de lo que viene, pero una de las cosas maravillosas es de que los comentarios son increíbles, o sea son una motivación para mí, pero he visto comentarios que dicen ‘me has hecho el día’, ‘venía cansado, pero vi tu Tik Tok y ya me puse de buenas’, muchos comentarios de que les alegro el momento y en estos tiempos tan difíciles, necesitamos, aunque sea un poquito de esa chispa, de esa alegría y pues me está yendo bien”, apuntó

El ‘Matador’ ha hecho un gran equipo con su familia ya que no solo su esposa participa en sus videos, también se ha visto a sus hijos actuando y actualmente ya cuenta con más de 277 mil seguidores en Tik Tok y más de un millón de “me gusta”.