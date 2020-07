Nueva York extiende protección a inquilinos prohibiendo desalojos por crisis de la pandemia

Legisladores y el gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, dieron un paso importante para proteger los derechos de los inquilinos y evitar desalojos en medio de la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19.

La ley “Tenant Safe Harbor Act” está muy por delante del resto del país en medidas de protección para cualquier persona en riesgo de ser desalojada, destacó Pix11.

“Va a reducir a las personas sin hogar en masa y va a aliviar una carga más de la mente de tantos neoyorquinos que están luchando financieramente”, dijo el senador estatal Brad Hoylman, quien representa al Distrito 27 y es uno de los patrocinadores de la ley.

Con la moratoria estatal sobre los desalojos ahora en vigor, cientos de miles de neoyorquinos pueden aliviar algunas de sus preocupaciones financieras, pero todavía hay muchos a quienes la ley no protege, incluida la población indocumentada.

Para este grupo, clamar dificultades financieras y calificar para el seguro de desempleo es una prueba que simplemente no tienen.

La ley es un alivio temporal y expirará cuando se levante la declaración de emergencia del estado. Los defensores de la vivienda y los legisladores estatales creen que es por eso que el gobierno federal debe intervenir con cientos de millones de dólares en asistencia.

“Estamos buscando más ayuda en Washington porque alguien tiene que pagar estas cuentas y si no son los inquilinos, serán los propietarios y muchos de ellos tienen hipotecas que pagar. Entonces, necesitamos desesperadamente más ayuda financiera para la ciudad y el estado de Nueva York”, dijo el senador Hoylman.

Previamente, en junio, las rentas reguladas fueron congeladas por un año en todo el estado, del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021.

En este momento, los derechos de un inquilino en Nueva York pueden resumirse así:

Update: Governor Cuomo signed the Tenant Safe Harbor Act this evening, which will extend eviction relief for tenants https://t.co/pRspAh46Xv

— Gothamist (@Gothamist) July 1, 2020