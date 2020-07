5 ensaladas frescas que puedes preparar en casa durante el verano

Puedes hacer estas ensaladas según los alimentos que tengas al alcance

Las ensaladas de verano son una buena opción que puedes incluir en tu alimentación durante este periodo tan particular del año. Si no quieres dejar de preparar estos platos aunque no puedas salir de casa, estas 5 ensaladas pueden venirte bien, ya que son muy fáciles de hacer, incluso con lo que ya tienes en casa.

1. Ensalada de melón, queso feta y almendras

Según un artículo del portal El Comidista, una ensalada con melón no es lo más común, pero la combinación entre el ácido del aliño con el dulzor de la fruta y el salado del queso feta es más que suficiente para convencer a tus papilas gustativas.

2. Ensalada de arroz con mejillones en escabeche

A esta ensalada puedes agregarle un tomate maduro y carnoso para darle un toque jugoso y fresco. Tampoco estaría mal que le agregues unas anchoas para incrementar su gusto.

3. Ensalada de judías blancas y anchoas

Las legumbres y las conservas marinas son muy buenas combinaciones, y esta ensalada no es la excepción. Las legumbres aportan mucha proteína, por lo que las conservas las puedes usar en menor cantidad simplemente para saborizar el plato.

4. Ensalada de verduras con salsa verde y cuscús

La única manera de arruinar esta ensalada es recociéndola. En vez de esto, prepara un refrito de ajo y pimentón que suele acompañar esta ensalada de verano.

5. Ensalada de aguacate y sardinas caseras con aceite

Entre las ensaladas de verano, la ensalada de aguacate y sardinas caseras es una de las más frescas y deliciosas por la bella combinación entre sus componentes. Mientras que el aguacate se deshace fácilmente en la boca, las sardinas brindan una experiencia auténticamente veraniega.

Prueba hacer estas ensaladas de verano dependiendo de tu disponibilidad de alimentos de modo tal que no quedes corto de recursos en estos días donde salir de casa no está recomendado por el peligro que el Covid-19 representa para nuestra salud.