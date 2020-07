Embarazada da a luz a gemelos pero muere a las pocos minutos de coronavirus

Aunque parecía que el parto había salido bien, se presentó una complicación que se agravó al estar contagiada del virus

Brasil se ha convertido en uno de los grandes epicentros del coronavirus y la sociedad de este país ha quedado conmovida con el lamentable caso de una joven de tan solo 23 años, la cual contrajo el virus, estando embarazada de gemelos, de 35 semanas, y que falleció a los pocos minutos de dar a luz.

Todo iba miel sobre hojuelas en el embarazo de Larissa Blanco hasta el pasado 12 de junio, cuando luego de sentir síntomas de covid-19, se hizo la prueba y dio positivo.

Según su esposo, Diego Rodrigues, tras haberle dado el diagnóstico, la salud de Larissa fue empeorando día con día hasta que en esta semana, tuvo que ser llevada a un hospital para que le practicaran una cesárea y así salvar a sus bebés.

Pese a que Diego había dado también positivo, logró recuperarse y pudo estar en el quirófano en el nacimiento de sus hijos. Ahí vio como su esposa estaba sumamente emocionada de concretar su sueño de convertirse en madre.

El segundo de los bebés llegó a este mundo luego de una pequeña complicación; sin embargo, tanto él como la madre se encontraban bien. Fue ahí cuando Rodrigues dejó a su esposa para acompañar a sus bebés, sin imaginarse que sería la última vez que la vería.

“Tuvo una hemorragia y no pudieron contenerla. Entró en paro y, aunque intentaron hacerle una transfusión de sangre, ya era demasiado tarde. El médico me dijo que debido al Covid-19, su cuerpo no pudo soportar la pérdida de sangre”, explicó el esposo.

“Cuando una madre muere durante el parto, se convierte en un ángel que nos protege. Sé que Dios tiene un plan para nuestra vida. Dios permitió que me dejara dos angelitos para que yo los cuide y me den fuerzas. Lloré mucho cuando los vi por primera vez, fue lo más hermoso que me pasó en la vida”, agregó.