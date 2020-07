Peculiar afición: Equipo de Inglaterra coloca maniquíes semi desnudos para simular fanáticos en sus partidos

Lejos de simular fanáticos, los muñecos confundieron a más de uno.

Lentamente el fútbol ha regresado en todo el mundo, pero con la condición de que los partidos se jueguen a puerta cerrada para evitar la propagación del coronavirus. Esto ha hecho que los equipos busquen una manera de recrear la audiencia en los estadios, algunos con fanáticos de cartón como en la bundesliga y otros más originales como el Fleetwood de la tercera división del fútbol inglés.

En su partido contra el Wycombe, al equipo inglés le pareció buena idea colocar a un grupo de maniquíes semi desnudos detrás de una de las porterías del partido, simulando a la porra del equipo. Sin embargo, lejos de verse reales, los muñecos fueron hilarantes para los fanáticos que vieron el partido desde casa.

Fleetwood town have placed mannequins in the crowd tonight and kitted one out in a goggle jacket 🤣👏🏻#AwayDays pic.twitter.com/oyFKjI3nsA — FPL Pirate ☠️🍒 (@FPLpirate) July 3, 2020

Fleetwood Town absolutely doing football without fans correctly, ultras as mannequins, Hasselhoff Barton and a scarecrow. Definitely gone up in my estimation, fair play. pic.twitter.com/Tf87RsEVId — CantStarveMeNow (@CantStarveMeNow) July 3, 2020

Not just cardboard cutouts for the Cod Army at Fleetwood actual Mannequins as well pic.twitter.com/1HX2c0UWra — Carl Aldred (@carl_aldred) July 3, 2020

Pese al intento por hacer pesar más la localía, el Wycombe derrotó al Fleetwood con marcador de 1-4. Te gustaría que tu equipo favorito también colocara maniquíes en las tribunas?