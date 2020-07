Conoce la mansión de $39 millones que LeBron James habría comprado en Beverly Hills

Además de dar de qué hablar por su habilidad en la duela, LeBron James, actual jugador de Los Angeles Lakers, también lo hace por su gusto por las mansiones de lujo, tal y como quedó en evidencia recientemente.

De acuerdo a The Real Deal, el reconocido basquetbolista habría llegado a un acuerdo para comprar una exclusiva mansión en Beverly Hills.

La propiedad, cuyo costo ronda los $39 millones de dólares, se localiza en el número 9955 de Beverly Grove.

La vivienda, con una extensión de 13 mil pies cuadrados, cuenta con sala de proyección, cancha de tenis con iluminación, siete chimeneas, una casa de piscina con dos baños. distribuidos a lo largo de sus 2.5 acres de terreno.

