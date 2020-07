¿Las Arañas de Cleveland? Los Indians de las Ligas Mayores ya consideran cambiar su nombre

Los Indians de Cleveland “determinarán el mejor camino a seguir” con respecto al nombre de su equipo, luego de que sectores de la sociedad han pedido que lo cambien, en medio de renovados llamados a la igualdad racial y la justicia social.

El informe de la novena de Cleveland se da después que el equipo de la NFL, los Redskins de Washington anunciara que “se someterán a una revisión exhaustiva” de su apodo en medio de una presión ejercida por sus propios patrocinadores.

“Estamos comprometidos a tener un impacto positivo en nuestra comunidad y asumir nuestra responsabilidad de promover la justicia social y la igualdad“, menciona el club en un comunicado publicado en las redes sociales.

“Hemos tenido discusiones continuas dentro de la organización sobre ese tema. Los recientes disturbios en nuestra comunidad y en nuestro país solo han subrayado la necesidad de que sigamos mejorando como organización en temas de justicia social”, agregan.

El equipo de Cleveland asegura que “Con eso en mente, estamos comprometidos a involucrar a nuestra comunidad y a las partes interesadas apropiadas para determinar el mejor camino a seguir con respecto al nombre de nuestro equipo“.

A la novena que tiene su base en Cleveland se le conoce como Indians desde 1915, cuando la organización cambió su nombre de Naps. El equipo se conocía anteriormente como los Bluebirds en 1901 y los Broncos en 1902, mientras que en la actualidad, los aficionados han mostrado su favoritismo hacia que pudieran llamarse Spiders, primer nombre del club de 1889 a 1899.

Imagine defending the racist Cleveland Indians when you could go back to the original name, the Cleveland Spiders, and have THIS merch. pic.twitter.com/xAf0vEGQXW

— EZPZ (@NahNotFeelinIt) July 3, 2020