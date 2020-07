Mike Trout, el pelotero mejor pagado de las Ligas Mayores, podría darle la espalda a su atractivo sueldo y no jugar en 2020

El jugador mejor pagado de todas las Ligas Mayores, Mike Trout, ya entrena con su equipo los Angels de Los Ángeles como parte de la actividad previa a la temporada 2020; sin embargo el pelotero estelar del momento en el béisbol sigue teniendo serias dudas si jugará este año o no, lo cual definirá en los próximos días.

De acuerdo a su contrato vigente, Trout, aún la temporada reducida a 60 partidos, ganaría $13.3 millones de dólares, cifra solo equiparable a lo que estaría obteniendo el pitcher de los Yankees de Nueva York, Gerrit Cole; sin embargo, su situación familiar lo pone a reflexionar sobre si considera responsable seguir o no.

Mike Trout and his wife, Jessica Cox, are expecting their first child to be born in August.

He is concerned for his family's safety with MLB's return. https://t.co/btTX7YSK5p pic.twitter.com/ynZVcas9KV

— ESPN (@espn) July 3, 2020