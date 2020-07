Nuevo récord en Florida con 11,458 nuevos casos: lo peor podría llegar tras el 4 de Julio

El Departamento de Salud de Florida reportó 11,458 nuevos casos de COVID-19 en las últimas horas, lo que supone un nuevo récord de contagios en un solo día. Hacía dos días, se habían registrado 10,109.

Por segundo día consecutivo, el condado de Broward estableció un récord de un solo día con 1,346 casos nuevos. Los aumentos en el condado de Miami-Dade fueron de 2,418, lo que también marcó un nuevo récord para el condado.

Te puede interesar: El Seaquarium de Miami vuelve a cerrar sus puertas por el peligroso aumento de los contagios de coronavirus

El estado ahora tiene hasta 190,052 casos confirmados. Florida también reportó 119 nuevos fallecidos y la cifra ya alcanza las 3,803 muertes relacionados con el coronavirus, según los últimos datos publicados por el Departamento de Salud.

Hubo 20 nuevas muertes en el condado de Miami-Dade, tres en Broward y cinco en el condado de Palm Beach.

A partir del viernes, todo el condado de Miami-Dade fue puesto bajo toque de queda a partir de las 10 de la noche, ya que el condado alcanzó más de 1,000 muertes por el virus. El jueves, el alcalde Carlos Giménez anunció que toda la población debía utilizar mascarilla en cualquier espacio público, tanto en interiores como en exteriores.

Te puede interesar: Vuelven a cerrar las playas de Miami ante el aumento de los casos de coronavirus

Today we commemorate the 244th anniversary of the Declaration of Independence. Our celebrations may look different this year, but they are no less meaningful. Go to https://t.co/sZxQ3daV4G for tips to keep you and your family safe in #OurCounty this holiday. pic.twitter.com/67iyDbi7f5

— Miami-Dade County (@MiamiDadeCounty) July 4, 2020