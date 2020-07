Empresarios piden a Gobierno de México aprovechar al cannabis tras implementación del T-MEC

Los empresarios proponen que la industrialización del cannabis podría ayudar al país a salir de la crisis económica, causada por la pandemia del COVID-19

MÉXICO – Tras la implementación del nuevo tratado comercial entre América del Norte, empresarios pidieron al Gobierno de México aprovechar la oportunidad del cannabis, el cual se visualiza con un mercado potencial de 18,000 millones de dólares tan solo a nivel nacional, para superar la crisis económica.

“Da una oportunidad para que México pueda ser proveedor de la materia prima, es mucho más barato tanto la mano de obra como el tema de cultivo al aire libre en México. En Estados Unidos y Canadá es mucho más complicado”, señaló Erick Ponce, creador del Grupo Promotor de la Industria del Cannabis (GPIC).

Luego de su implementación el pasado 1 de julio, las autoridades mexicanas han considerado al T-MEC como una palanca para superar la crisis de COVID-19, al afianzarlo en un mercado de 492 millones de personas, un Producto Interno Bruto (PIB) de 25,9 billones de dólares y un intercambio comercial de 1,17 billones de dólares, de acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE).

Ponce urgió al Gobierno mexicano a utilizar la oportunidad de cannabis para crear una industria manufacturera de medicamentos, cosméticos, suplementos alimenticios y hasta textiles derivados del cannabis y el cáñamo.

“La gran ventaja es que estamos hablando de una industria que en este momento no existe o no está formalizada, o sea no está generando dinero fiscalizable, entonces al momento de entrar en un mercado regulado que pueda tasar, obviamente esto generará algo nuevo”, argumentó el empresario.

Avance contra el reloj

Enrico Robles, director de inteligencia de Endeavor México, asociación que fomenta el emprendimiento, detalló que para 2028, el mercado cannábico nacional puede alcanzar ya un valor de 2,000 millones de dólares, con 67% de la rama médica y 33% recreativo.

El experto señaló que hay un estimado de 500,000 personas involucradas en el cannabis en México, considerado el segundo productor más grande del mundo con hasta 27,000 toneladas al año, con base en datos de la ONU y la Agencia de Control de Drogas de estadounidense (DEA).

Asimismo, afirmó que México podría reducir hasta en 95% el costo de los productos derivados del cannabis que se comercializan en América del Norte.

“México puede ser un líder en el tema de cannabis a nivel mundial, creemos que ya vamos rezagados con tantos países, estamos justo en ese punto de inflexión y en el momento ideal con esta contracción económica que se está viviendo”, agregó.

El especialista recordó que el Congreso mexicano tiene como límite el 15 de diciembre para regular la marihuana por un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que considera anticonstitucional su prohibición.

El Senado aprobó en comisiones un primer dictamen en marzo pasado, aunque tiene limitaciones, advirtió Robles.

“No es el dictamen ideal, probablemente no es la regulación ideal, pero lo importante es empezar y no nos podemos detener hasta tener la regulación perfecta, sino creemos que debemos tener una regulación, empezar y eso nos va a dar mayor certidumbre”, señala.

El empresario Erick Ponce explicó que la urgencia de discutir el tema, se debe a que al principio Estados Unidos y Canadá podrían adoptar medidas proteccionistas por las ventajas que tiene México.