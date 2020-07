Pitcher Félix Hernández sacrifica sus números rumbo al Salón de la Fama por no arriesgarse a contraer coronavirus

El pitcher venezolano Félix Hernández se sumó a la lista de los peloteros que han preferido sacrificar un año de béisbol a correr riesgos de salud al contagiarse de COVID-19, luego de anunciar a través de su agente que ‘El Rey’ no verá participación en 2020, decisión que retrasa su objetivo de buscar mejores números en Las Mayores con la ilusión de algún día pertenecer al Salón de la Fama del Béisbol.

“Félix Hernández, con miedo al COVID-19, no jugará en la temporada 2020”, escribió el sábado por la noche Wilfredo Polidor, su representante deportivo, sin dar más detalles al respecto.

— Wilfredo Polidor (@wpolidor19) July 5, 2020