Twitter no piensa hacer posible la opción de editar tuits

Aunque estos días se corrió el rumor de que Twitter pensaba instalar un nuevo botón para editar los tuits pasados, una de las opciones que más han pedido los usuarios desde que inició la red social, al parecer todo fue una broma.

Corregir faltas de ortografía o cambiar el contenido de los tuits es una de las razones por las que los usuarios de Twitter durante años han pedido la inclusión de una opción para editar.

Los rumores comenzaron a circular otra vez después que Twitter publicó que “Tendrán su botón de editar cuando todos usen una máscara”.

You can have an edit button when everyone wears a mask

— Twitter (@Twitter) July 2, 2020