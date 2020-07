VIDEO: Deportista paralímpico y policía sorprende con reto de lagartijas en el Zócalo de la Ciudad de México

Pablo Ramírez respondió el llamado de unos manifestantes quienes lo desafiaron a la prueba física

El pasado viernes, mientras un grupo de personas realizaba una manifestación en el Zócalo de la Ciudad de México solicitando la reapertura de los gimnasios que se mantienen cerrados por la pandemia de COVID-19, el policía segundo Pablo Eduardo Ramírez Lemus, asignado a la zona, se acercó con los integrantes de la protesta, quienes le lanzaron un reto de resistencia física.

Los cuerpos policiales mexicanos han sido criticados en repetidas ocasiones por su falta de condición física, incluso con problemas de sobrepeso y obesidad; sin embargo, los manifestantes, entre quienes se encontraban preparadores físicos y asiduos usuarios con prominentes musculaturas, no contaban con que Ramírez Lemus es un deportista paralímpico de alto rendimiento.

¿Quien creen que gane el policía de tránsito o el joven que entrena en el gym? Se puso buena la competencia de lagartijas en el zócalo de la #CDMX pic.twitter.com/YKbiytJQYx — Ricardo Rivera (@_ricardo_rivera) July 3, 2020

“Cuando me acerqué me dijeron que me estaban retando a hacer lagartijas y acepté el reto porque me gusta el deporte y dije ‘¡Sí!, ¿quién es el bueno?’ En eso sale uno de los ‘vatos’ de la manifestación ‘bien mamado’ y me dijo ‘Yo soy el bueno’ y la verdad que cuando lo vi dije ‘¡Ah va, vamos a aventarnos el reto!’ Nos pusimos en posición de lagartija y empezamos”, relató Pablo Ramírez en entrevista para el diario Milenio.

Comenzaron las lagartijas, y contra todos los pronósticos de los que presenciaban en primera fila el reto, a medida de que avanzaban las repeticiones, Ramírez no daba muestras de cansancio a diferencia de su rival, quien terminó sucumbiendo ante el policía, el cual se ganó el aplauso y reconocimiento de los asistentes.

Pablo Ramírez, quien también cuenta con estudios en criminalística, perdió su pierna izquierda en un accidente de motocicleta hace ocho años por lo que se ayuda de una prótesis para trabajar en el cuerpo policiaco, además de pertenecer a la selección mexicana de remo, preparándose para obtener un sitio en la próxima edición de los Juegos Paralímpicos de Tokio, en 2021.

