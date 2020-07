Cada vez hay menos camas disponibles en los hospitales de Florida

Los hospitales de los condados de Miami-Dade y Broward, al sur del estado, se están preparando para otra ola de pacientes con COVID-19 y algunos de estos centros ya están implementando planes para incrementar la capacidad de camas.

Por tercer día consecutivo, el condado de Broward un récord de un solo día con 1,664 casos nuevos, continuando la racha al alza. Los aumentos en Miami-Dade fueron de 2,282.

Florida added more than 10,000 cases to its coronavirus tally on Thursday morning, bringing the state's total close to 170,000. More than 55,000 cases, about 33% of the total count, have been reported in the last 7 days. https://t.co/G9DJbQA4Lz pic.twitter.com/DgQaPr3ELD

— NBC 6 South Florida (@nbc6) July 3, 2020