Campeón de WWE denunció abuso sexual por parte de una mujer que lo drogó

Keith Lee, luchador de NXT, de la WWE, se sumó a la campaña #SpeakingOut, que busca sacar a la luz casos de acoso y abuso sexual en la lucha libre.

El testimonio del campeón Norteamericano de la empresa impactó no sólo a la comunidad luchística, sino al público general, debido a que confesó que fue abusado sexualmente por una mujer en un bar que presuntamente lo drogó luego de que se negó a tener relaciones con ella.

“No recuerdo si fue en 2016 o 2017, la verdad es algo que he querido olvidar. Estaba en un karaoke en Texas cuando una joven se acercó a ofrecerme sexo porque, aparentemente, sabía quién era yo. Decliné su ofrecimiento con cortesía, pero me pidió que al menos tomáramos un par de tragos, lo que acepté. Me levanté al baño, cuando volví a la mesa ya estaban los tragos servidos y no recuerdo nada. El día siguiente desperté desnudo en una habitación de hotel, confundido, sin recuerdos, esa mujer abusó sexualmente de mí”, relató en Twitter el luchador de 35 años y 155 kilogramos.

Not out of spite.

Not because I want to cause anyone harm.

Not out of hate or anger.

I simply want you to know… #YouAreNotAlone

.

I am #SpeakingOut pic.twitter.com/PKq2oxgIVD

— Hopeful Lee (@RealKeithLee) June 23, 2020