Cuomo pide no bajar la guardia tras confirmar descenso de casos de COVID con la reapertura

El Gobernador dice que la situación es fluida y no ha decidido si las escuelas abrirán en septiembre

La reapertura por fases no está facilitando, como se temía, un repunte en los casos de coronavirus. El Gobernador Andrew Cuomo dijo el lunes que el 5 de julio se registraron 817 hospitalizaciones por COVID-19, el menor número desde el 18 de marzo, y nueve personas murieron por esta enfermedad.

Son cifras que lamenta pero que dentro de todo muestran una trayectoria positiva en la contención y la reducción de los estragos de la enfermedad incluso cuando se está reabriendo la actividad paso a paso desde el 15 de mayo.

“Todos los expertos nos dijeron que con la reapertura los casos subirían y por eso tenemos que controlar la reapertura. Lo que esperábamos era poder controlar los incrementos de casos”, dijo, pero de momento, el escenario es mejor porque siguen bajando tanto las hospitalizaciones como los fallecimientos a pesar del progresivo aumento de la actividad.

No obstante, el Gobernador dijo que no se puede bajar la guardia o ser complaciente con la situación. Cuomo, de hecho, informó que aún no se ha tomado una decisión sobre la apertura de las escuelas.

El estado ha pedido un plan de apertura a todos los distritos escolares pero no ha tomado la decisión de abrirlos o no o cómo hacerlo. “Queremos que los niños vayan a la escuela pero aún tenemos tiempo, esta es una situación fluida”.

Cuomo enfatizó en su comparecencia que se está haciendo una reapertura controlada en la que habrá correcciones como la de impedir que se abran al servicio el interior de los bares y restaurantes.

En este sentido el Gobernador expresó su malestar por las escenas de reuniones públicas sin distancia social y mascarillas en el Village de la ciudad y Fire Island durante las celebraciones del 4 de julio. “No se cómo decirlo, las acciones tienen consecuencias, si cambian las acciones que hemos tomado para llegar hasta aquí cambiarán las consecuencias. Entiendo la fatiga pero tenemos que ser inteligentes”, aseveró.

Cuomo dijo que entendía que para los alcaldes es políticamente complicado hacer que la policía haga cumplir prohibiciones necesarias ante el COVID pero pidió que dijeran que son órdenes del Gobernador.

Además de advertir contra la complacencia dijo que no se puede llegar a esta cuando hay 31 estados donde las hospitalizaciones no dejan de incrementarse. “Está empeorando, la situación asusta”. “Un aumento en algún lugar es un aumento en todos los lugares.