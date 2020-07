Cynthia Olavarría: Festeja haber vuelto a nacer hace 2 años y relata la pesadilla que vivió

"Me salieron muchas ronchas en todo el cuerpo, pasé de talla 4 a talla 12"

Hoy Cynthia Olavarría elige festejar antes de seguir llorando el drama que vivió hace 2 años, cuando en una sesión de fotos le picó una serpiente que la envenenó, la dejó sin movilidad en una pierna, la hizo perder su casa, su automóvil, su trabajo, pasar del talla 4 a talla 12 y tener que regresarse a Puerto Rico para rehabilitarse.

“De cierta manera, un día como hoy volví a nacer”, dice la dulce y bella Cynthia en un post que compartió en Instagram, en donde relata cómo fueron estos dos años de pesadilla, y cómo con determinación, perseverancia, fe y disciplina logró lo que los médicos le dijeron que jamás podría volver a hacer bien: caminar.

“Un día como hoy, hace 2 años, mi vida cambió para siempre 💫. Haciendo una sesión de fotos para una compañía de trajes de baño en Miami Beach, una serpiente 🐍 decidió participar y saludar a mi querido pie 🦶 con un diente, dejándome veneno en el cuerpo. Por cosas de la vida, en el hospital no drenaron el área y eso me trajo muchos problemas de salud.

Perdí todo lo que tenía: trabajo, apartamento, carro, pero lo peor fue escuchar 👉🏻 “nunca vas a volver a caminar… normal”. El día que no “sentí la pierna”, y no pude sostenerme en pie comprendí que estaba en graves problemas.

Me mudé a Puerto Rico, para recibir terapia física y lograr fortalecer la pierna y recuperar la movilidad del pie (👏🏻👏🏻👏🏻 Clínica de Medicina Deportiva) y poco a poco fui mejorando.

En el proceso me pasó de todo, comenzando por los cambios físicos causados por el exceso de esteroides y cortisona (me salieron muchas ronchas en todo el cuerpo, pasé de talla 4 a talla 12, full hinchazón en la cara y la retención de líquido estaba fuera de control 😳. Iba al hospital mensualmente sin fallar y hasta se me cayó un mechón de pelo por el estrés. Honestamente, no me reconocía, no entendía nada, fueron momentos difíciles… pero NUNCA me rendí, y Dios nunca me abandonó.

Si estoy viva, y aquí, es porque Él así lo quiere. Aprovecho para darle las gracias a todas las personas que me dieron la mano @drbehealthy @drherger @olammedspa @drmariolarivera 🙏🏻🙌🏻 En mi corazón existe un agradecimiento infinito hacia ustedes y respeto por su gran trabajo. De cierta manera, un día como hoy, nací de nuevo. 💫 Asi es que celebro la vida y le agradezco a Dios el privilegio de poder contar esto, de estar ✨. Happy Special Birthday to me”, escribió la ex Miss Puerto Rico acompañado con un video de imágenes de estos dos años.

Cynthia ganó Miss Puerto Rico en el 2005 y de allí comenzó una carrera que dividía su tiempo entre campañas publicitarias y la actuación. Participó de varias telenovelas en Telemundo como: ‘Alguien me Mira’, ‘El Rostro de la Venganza’ o ‘Tierra de Reyes’, entre otras. Es conocida no solamente por su belleza, sino también por su dulzura, su espíritu de crecimiento constante y su perseverancia que sin duda fueron de gran ayuda para poder terminar con la pesadilla que vivió durante 2 años.