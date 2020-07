Alessandra Rosaldo es criticada por “patear” a su hija Aitana

En el video, Aitana intenta quitarle el protagonismo a su mamá, pero es sacada de pantalla con ayuda de un tercero simulando una patada

Aitana, la pequeña hija de Alesandra Rosaldo y Eugenio Derbez sigue robando cámara y es toda una sensación en redes sociales, en donde se la ha visto como vlogger, cantante y recientemente en su faceta cómica, en donde, al igual que su famoso padre ha robado risas a sus fanáticos.

En una de sus recientes apariciones, la pequeña se divirtió junto a su mamá en un video de TikTok en el que se les ve cantando el tema “Let it go” de su película favorita, ‘Frozen’.

Aunque la idea de este video era divertir a los internautas, resultó todo un problema para la ex vocalista de “Sentidos Opuestos”, ya que fue duramente criticada porque al final del video su hija le quita protagonismo y es sacada de pantalla con ayuda de un tercero, simulando una patada, lo cual provocó algunas molestias.

“No están promoviendo la violencia? con todo respeto. Piénsenla“, “De mal gusto“, “Pobre Aitana OMG!! que patadón le diste“, “No está bueno“, “Nooo no le veo la gracia pareciera maltrato. Aunque sabemos que no pero esta feo“, “Que desagradable“, “Con montaje, con jalada o como lo simulen es promover la violencia“, fueron algunos mensajes que recibieron los Derbez en esta ocasión.

Siguiendo los pasos de su mamá y con el sentido del humor que caracteriza a esta familia, la hermana de Aislinn Derbez cobró venganza y ahora fue ella quien sacó a empujones a la bella Alessandra mientras cantan la misma canción.