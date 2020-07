Cae autobús de estudiantes a un embalse en China; hay al menos 21 muertos

CHINA – La caída de un autobús de estudiantes al embalse de Hongshan de la localidad de Anshun, en la provincia suroccidental china de Guizhou, dejó un saldo de al menos 21 personas muertas y otras 15 lesionadas.

El incidente se registró la mañana de este martes cuando los estudiantes se dirigían a realizar un examen de ingreso a la universidad, conocido como “gaokao”, informaron medios locales.

Durante las primeras horas tras suceder el incidente sólo se habían reportado dos víctimas mortales. Sin embargo, aproximadamente siete horas después las autoridades actualizaron la cifra a más de dos decenas de personas fallecidas.

Los supervivientes al accidente han sido ingresados en los hospitales cercanos para recibir tratamiento, según el diario local Guizhou Daily.

En redes sociales se han difundido fotos y videos, donde se muestra el momento en que el autobús sale repentinamente del camino para estrellarse contra una barandilla, para luego caer al agua.

#UPDATE The moment before a bus crashed into a reservoir in Anshun, China's Guizhou: video shows the bus suddenly rushed to the opposite lane, hit a guardrail & crashed into the reservoir on Tue. As of now, 36 people have been rescued, 21 of whom have died https://t.co/8Eucf5eTYT pic.twitter.com/uD8MAgsrJe

— Global Times (@globaltimesnews) July 7, 2020