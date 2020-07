El video del momento en que agentes de Arizona matan a tiros a James Porter García en medio de denuncia de asalto

Varios policías mataron el sábado a tiros a un hombre latino que estaba dentro de un vehículo en Phoenix, según revela un video grabado por un testigo, un incidente que ha reavivado las protestas contra la brutalidad policial en capital de Arizona y en el que los agentes acusan al fallecido de apuntarles con un arma.

El video muestra como cuatro agentes rodean un auto estacionado frente a una vivienda y grita a la persona en su interior, que estaba sentada en el asiento del conductor con las ventanas bajadas. “¡Deje de moverse o le disparo!”, le indican.

En la grabación se escucha a una persona al otro lado de la calle gritar: “¡No le disparen, no le disparen!”. Luego se oyen al menos 10 disparos, más gritos y ruido de cristales rotos. El video no recoge cómo se inició el incidente ni cómo responde el hombre a las órdenes de la Policía.

My friend’s cousin was killed today while sleeping in his OWN driveway by Phoenix PD. He was unarmed and shot at close range. Please share so we can get him justice. #justiceforjames pic.twitter.com/5C9CupUmqi

— jess (@heybtwj) July 5, 2020