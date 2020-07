Famosos que han vivido un escandaloso divorcio

La historia de estos famosos no terminó en un final feliz

Hay famosos que cuando el matrimonio ya no funciona pueden dejar las cosas por la paz y mostrar una sana convivencia con su ex. Sin embargo, por otro lado hay parejas que no pueden evitar llevar las cosas al límite y sacar las garras en los juzgados. Hoy te vamos a dejar algunos ejemplos de los divorcios de famosos más escandalosos del espectáculo.

1. Alfredo Adame y Mary Paz

Cuando Alfredo Adame y Mary Paz Banquells terminaron su matrimonio luego de 25 años, nadie esperó que se viniera una pelea tan fuerte. Salieron a la luz fuertes declaraciones de ambos lados; se dijo que ella le robaba dinero de sus cuentas y también que él la había agredido físicamente.

2. Niurka Marcos y Juan Osorio

La Mujer Escándalo y el productor tuvieron una escandalosa historia juntos, eran una de las parejas más sólidas del medio, sin embargo cuando llegaron a divorciarse lo hicieron entre una serie de escándalos entre los que se acusaba a Niurka de haberle sido infiel. Con el tiempo arreglaron sus diferencias y ahora tienen una buena relación.

3. Marjorie de Sousa y Julián Gil

La pareja ha llevado su divorcio a una increíble batalla legal por su pequeño Matías. Y es que entre la gran pensión que pide Marjorie y las polémicas declaraciones de Gil parece que esta pelea no tendrá final pronto. Ahora se cree que el actor podría perder la patria potestad de su hijo, sin embargo él asegura que está listo para contarle la verdad a su hijo cuando crezca.

4. Cristian Castro y Valeria Liberman

El cantante se divorció en el 2007 entre una gran pelea legal que duró meses. Él pidió la custodia compartida de su hija, además de que se dividieran los bienes en partes iguales. Lo cierto es que la separación no se dio muy fluida pues ella aseguró que el intérprete de “Azul” había participado en orgías con hombres y mujeres además de que el cantante terminó desembolsando millones de dólares.

