Hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo confiesa que quiere adoptar un hijo

"Me encantan los bebés", confesó Ana Paula Capetillo Gaytán

Ana Paula y Alejandra Capetillo Gaytán sorprendieron hace unos días con su debut como youtubers, canal en donde se divierten y comparten algunos tips de belleza.

Las jóvenes siguen ganando fama y recientemente, durante una entrevista con Despierta América confesaron cuáles son sus planes a futuro y si piensan seguir los pasos de sus famosos padres, Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.

Entre las confesiones, sorprendió la de Ana Paula Capetillo, ya que compartió su especial interés por convertirse en madre, y aseguró le llama la atención la idea de adoptar.

“Me encantan los niños, me encantan los bebés y siempre he querido adoptar”, pero para tranquilidad de sus padres, aseguró que lo hará cuando esté preparada y sea un adulto de verdad, probablemente unos años más adelante.

Mientras que su guapa hermana, Alejandra, compartió que desde hace algunos años tiene planes junto con su famoso padre, de abrir un centro de adopción canino, proyecto que espera ver materializado próximamente.

Las jóvenes de 21 y 23 años de edad, respectivamente, también revelaron si les llama la atención seguir el paso de sus padres dentro del mundo del espectáculo.

Alejandra reveló que ver a su mamá dentro de la obra teatral ‘Chicago’ despertó un gran orgullo por ella, pues conocer su trabajo y como se desenvuelve en este mundo le causó un gran impacto. Por su parte, Ana Paula aseguró que conocer la trayectoria de sus padres la ayudó a inclinarse por las artes.