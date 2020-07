Joven es sospechoso de matar a promesa del baloncesto y de estrangular a su propio tío en Nueva York

Najhim Luke, detenido y acusado de matar al adolescente atleta Brandon Hendricks, promesa del baloncesto en El Bronx, también habría golpeado y estrangulado a su propio tío el mes pasado, dijeron las autoridades el lunes.

Luke (22) fue atrapado y acusado ayer de dispararle fatalmente a Hendricks (17) y también enfrenta violaciones por presuntamente atacar a su tío en dos incidentes el mes pasado, en la residencia que compartían en Walton Avenue: golpeó al hombre mayor en la cara con un objeto desconocido el 10 de junio y puso sus manos alrededor de su garganta, 12 días después, dijeron las autoridades.

También fue arrestado previamente en noviembre de 2014, cuando tenía 17 años, por presuntamente unirse a dos cohortes para golpear a una víctima antes de robarle un lujoso cinturón negro marca Gucci.

Hendricks murió la noche del domingo 28 de junio, cuando recibió un balazo en el cuello mientras se divertía con unos amigos. No se han establecido los motivos del crimen.

El joven era una estrella de baloncesto estudiantil que se había graduado en la secundaria “James Monroe” la semana anterior.

“Brandon Hendricks, de 17 años, murió cuando acababa de graduarse de la escuela secundaria en el umbral de ir a lo que todos parecían acordar que era un futuro increíble, asesinado con violencia armada”, dijo el asistente del jefe de policía de Nueva York, Jason Wilcox, citado por New York Post.

A thread of some videos of unsigned seniors in the NYC area to look at during the post season. Let’s start with Brandon Hendricks of James Monroe Campus in the Bronx.

5-10 senior guard pic.twitter.com/sLfp7lWIa4

— HoopDreamsNYC (@HoopDreams_NYC) February 25, 2020